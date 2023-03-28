Цена золота среднесрочно обладает шансами на обновление исторических максимумов - БКС Экспресс

Котировки золота обладают шансами на уход выше $2000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе и обновление исторических максимумов, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Котировки золота к концу марта откатились от пиковых уровней, опустившись в район $1950 за тройскую унцию. Тем не менее в среднесрочной перспективе допускаем очередной тест $2000 с возможностью обновления исторических максимумов. Сложившаяся ситуация в банковском секторе предполагает, что регуляторы могут повышать процентные ставки медленнее, чем ожидалось. В таком случае давление на инфляцию снизится. Рост инфляции позитивен для золота, так как считается, что драгоценный металл на длинной дистанции защищает от обесценения денег. Замедление роста процентных ставок также негативно для индекса доллара (DXY), у которого тесная обратная корреляция с золотом, - пишет аналитик в обзоре. - $2000 - важная психологическая отметка. В случае пробоя может произойти ускорение роста вплоть до $2100-2200. Если $2000 устоит, то важно будет следить за границей растущего тренда от минимумов ноября 2022 года, которая сейчас проходит вблизи $1850. Пока котировки удерживаются выше, картина остается растущей. В случае слома тренда ориентиром для продавцов станет поддержка на $1800".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.