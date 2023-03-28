Рубль днем слабо меняется к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 28 марта. Доллар США слегка дешевеет, евро столь же незначительно повышается на Московской бирже во вторник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на рынке нефти.

Курс доллара США составил 76,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,74 руб./EUR1, подорожав на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,9 копейки - до 79,35 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,4 копейки - до 11,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне столь же незначительно меняющейся нефти. При этом на вторник приходится единый день налоговых платежей - в бюджет должны быть перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страхование.

"В понедельник рубль укрепился. Поддержку ему оказывал заметный восстановительный рост нефтяных котировок и продажи валюты со стороны экспортеров для уплаты мартовских налогов. Сегодня рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, и вторник курс пары "доллар-рубль" может завершить ближе к 77 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Сегодня со второй половины дня рубль утратит локальную поддержку со стороны национальных экспортеров - и это уже фактор минорного характера. Пока мы по-прежнему считаем, что в ближайшие торговые дни диапазон 75-80 рублей за доллар остается актуальным. Динамика внутри этого диапазона будет определяться динамикой цен на нефть. Без поддержки со стороны экспортеров рубль сможет протестировать 75,00 в том случае, если котировки Brent поднимутся выше $80 за баррель. Но если этот психологический барьер окажется слишком устойчивым, курс вновь будет тяготеть к тому, чтобы проверить на прочность область 78-80 рублей за единицу валюты США", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть во вторник демонстрируют слабые внутрисессионные колебания, периодически перемещаясь между позитивной и негативной территорией.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК не изменились относительно понедельника - $78,12 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,03% - до $72,79 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 4,2%, WTI - на 5,1% благодаря снижению опасений по поводу мирового банковского кризиса. В разгар кризиса котировки падали до минимумов с конца 2021 года.

В четверг будет опубликована окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.

Россия в 2022 году существенно увеличила экспорт нефти в Индию, нарастила поставки в Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

"Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал Новак.

Позже вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24" уточнил, что экспорт нефти в Китай в 2022 году увеличился на 8%, угля - еще больше. Ранее Новак сообщал, что поставки нефти в Китай по итогам 2022 года составили 67 млн тонн - почти треть экспорта России. Он подчеркивал, что в перспективе объемы будут увеличиваться.

Банк России во вторник, 28 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 450,8 млрд рублей (при лимите 3,31 трлн рублей и спросе 2 трлн 450,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 марта, банки разместили 3 трлн 049,6 млрд рублей (при лимите 3,53 трлн рублей и спросе 3 трлн 049,6 млрд рублей) в среднем по такой же ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 5 б.п. - до 7,72% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.