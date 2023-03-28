"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций China Coal Energy до HKD8

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайской угольной компании China Coal Energy Co. на 11% - до 8 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами.

Целевая стоимость акций эмитента соответствует 3.8x 2023e и 3.6x 2024e P/E, указывают аналитики.

Эксперты "БКС МИ" отмечают, что рост прибыли за 2022 год компании обеспечили повышение цен на уголь и инвестиционные доходы.

Прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2023 год аналитики понизили на 12%.

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