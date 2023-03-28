Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $53 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"С платформы Uber Eats будет удалено около 5 тысяч виртуальных ресторанов, чтобы уменьшить количество спама. Поскольку часто несколько виртуальных брендов принадлежат одному ресторану, мы полагаем, что это решение не приведет к оттоку ресторанов с площадки. Не ожидаем давления на финансовые результаты компании", - отмечают эксперты.

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