"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 10350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 9050 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что у "Полюса" самая низкая себестоимость производства, крупнейшие запасы и большой потенциал роста производства. Основной фактор долгосрочной привлекательности "Полюса" заключается в том, что компания одна немногих имеет перспективу значительного увеличения объемов добычи золота. Освоение крупнейшего месторождения Сухой Лог позволит "Полюсу" нарастить добычу золота более чем на 70% после 2026 года.

"С точки зрения технического анализа акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 9050 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают эксперты инвесткомпании.

"Полюс" - российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота.

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