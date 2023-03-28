"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Levi Strauss с целью $19

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $19 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $15,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 6 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,54 млрд и прибыли на акцию $0,3294. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $15,5 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают эксперты "Финама".

Levi Strauss & Co. - американская компания, основанная в США в 1853 году, всемирно известный производитель одежды и обуви.

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