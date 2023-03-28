Альфа-банк сохраняет рейтинг бумаг Globaltrans на уровне "выше рынка" с целевой ценой 826 руб. за расписку, сообщается в комментарии банка.

"Globaltrans опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2П22 и 2022 год, которые оказались значительно выше консенсуса по выручке и EBITDA. Компания демонстрирует финансовую стабильность, успешно инвестируя в органический рост и уменьшение долговой нагрузки. Совокупные капитальные затраты и погашение долга в 2022 году составили около 31 млрд руб. против 49 млрд руб. скорректированной EBITDA", - пишут аналитики Борис Красноженов и Юля Толстых.

На взгляд экспертов, самой большой операционной задачей Globaltrans остается поддержание гибкости в логистике и своевременное перенаправление транспортных потоков, с чем компания успешно справляется исходя из результатов 2022 года. Руководство подтвердило, что компания находится в процессе обсуждений с основными стейкхолдерами и регуляторами относительно процесса редомициляции и возобновления дивидендов.

Аналитики банка позитивно оценивают инвестиционный кейс компании.

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