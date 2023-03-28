"БКС МИ" подтверждает рекомендацию для акций ритейлеров РФ на уровне "держать"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию для акций ритейлеров РФ на уровне "держать", отмечается в обзоре инвесткомпании.

Так, для акций "Магнита" рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", для бумаг X5 Retail сохранена на уровне "держать".

"Лидеры сегмента, X5 Retail и "Магнит", на наш взгляд, сохранят более удачные позиции по сравнению с менее крупными и менее эффективными игроками, потому, вероятно, продолжат наращивать долю рынка. Обе компании в целом позиционируют себя в сегменте доступных цен и в то же время развивают форматы дискаунтеров. Мы также прогнозируем рост EBITDA у обеих компаний в 2023 году, однако при снижении рентабельности г/г", - прогнозируют эксперты "БКС МИ".

Они понизили рейтинг акций "Магнита" после снижения целевой цены на 10%, до 6200 руб., и позитивно оценивают защитный характер продуктовой розницы как направления бизнеса и возможное возобновление дивидендных выплат "Магнитом" на горизонте 12 месяцев, но отмечают неопределенность относительно раскрытия финансовых результатов и то, что рентабельность компании, вероятно, снизится в 2023 году.

"Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для бумаг лидера продовольственного ритейла России X5 Group со сниженной на 5% целевой ценой до 2000 руб. Мы позитивно оцениваем защитный характер бизнеса розничной торговли продуктами питания, но отмечаем прогнозируемое снижение рентабельности в 2023 году, фактор иностранной "прописки" компании, а также малую вероятность дивидендов в краткосрочной перспективе", - отмечается в обзоре.

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