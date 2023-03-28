"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sempra Energy с целевой ценой $167 за штуку на март 2024 года, что соответствует потенциалу роста 17% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Коммунальный бизнес Sempra в Калифорнии и США, одних из наиболее экономически благополучных регионах США, подкрепляется пионерскими изысканиями компании в области водородной энергетики, а также СПГ-проектами, реализуемыми совместно с лидерами отрасли. Эти факторы позволяют Sempra рассчитывать на опережающий рост финансовых метрик в ближайшие годы и делают кейс интересным к рассмотрению в инвестиционные портфели", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Sempra Energy - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Калифорния и Техас.

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