Телекомы сохраняют более определенную перспективу выплаты дивидендов за 12 месяцев - "БКС МИ"

Телекомы сохраняют более определенную перспективу выплаты дивидендов за 12 месяцев по сравнению с другими секторами, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"В секторе TMT мы по-прежнему наиболее уверены в перспективах дивидендов у "МТС" (дивдоходность 13%), учитывая относительно устойчивую генерацию денежного потока, историю дивидендов и заинтересованность ключевого акционера в дивидендном потоке, - пишут аналитики. - Сама "Система" тоже может возобновить дивидендные выплаты в этом году, и, хотя мы прогнозируем умеренную доходность (4%), это, тем не менее, может оказать поддержку бумагам компании. По "Ростелекому" у нас меньше уверенности насчет дивидендов, поскольку компания не публиковала отчетность за 9М22 и снизила дивиденды в прошлом году, но если предположить неизменный уровень дивидендов г/г бумага торгуется с дивдоходностью 7% - ниже, чем у "МТС". HeadHunter не выплачивал дивиденды в прошлом году, и для компании есть препятствие - зарубежная регистрация, но если в этом году решение будет найдено, мы прогнозируем потенциальную доходность около 5%".

Эксперты "БКС МИ" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Яндекса", HeadHunter и "Системы". Они сохраняют нейтральные оценки по Ozon, "МТС" и "Ростелекому" и понижают рекомендацию для акций VK до "держать". Основные риски касаются общей конъюнктуры, макроэкономики, регулирования и конкуренции.

Аналитики инвесткомпании отмечают также, что в случае "Яндекса" в своей рекомендации и целевой цене ориентируются на прогнозы финансовых показателей по имеющейся структуре бизнеса, в то время как рассматриваемая реструктуризация компании может нести риски.

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