Ближайшими целями роста цены нефти могут быть уровни $78-80/барр. - "Финам"

Ближайшими целями текущего подъема котировок нефти марки Brent могут быть уровни $78-80 за баррель, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы видим восстановление цен на нефть на текущей неделе. Вероятно, что ближайшей целью этой коррекции наверх станет достижение района сопротивления на $78-80 за баррель. По статистике, отскок вверх после сильного падения обычно продолжается пару недель, после чего можно ждать новой значительной волны снижения цен - вновь будет возможен возврат к сильному уровню поддержки на отметке $70 за баррель", - пишет эксперт в комментарии.

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