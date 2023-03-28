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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций KB Home
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28 марта 2023 года 12:10
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций KB Home
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского девелопера KB Home, поскольку ожидается, что в будущем году поддержку бизнесу компании окажет фокус менеджмента на продажах в районах с потенциально более высокой рентабельностью, а также проекты доступного жилья и финансовая устойчивость, сообщается в обзоре аналитиков. Вместе с тем, отмечают эксперты, вызывает беспокойство рост ипотечных ставок на фоне инфляции, который влияет на цены и доступность жилья. Также аналитики "БКС МИ" не исключают возможности повышения рекомендации по бумагам эмитента до "покупать" в случае улучшения прогноза относительно других застройщиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-KB/HOME-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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