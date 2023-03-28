"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций KB Home

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского девелопера KB Home, поскольку ожидается, что в будущем году поддержку бизнесу компании окажет фокус менеджмента на продажах в районах с потенциально более высокой рентабельностью, а также проекты доступного жилья и финансовая устойчивость, сообщается в обзоре аналитиков.

Вместе с тем, отмечают эксперты, вызывает беспокойство рост ипотечных ставок на фоне инфляции, который влияет на цены и доступность жилья.

Также аналитики "БКС МИ" не исключают возможности повышения рекомендации по бумагам эмитента до "покупать" в случае улучшения прогноза относительно других застройщиков.

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