Рынок акций РФ перешел к коррекции после утреннего роста, фаворитом остается Сбербанк

Москва. 28 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник на фоне благоприятной внешней конъюнктуры перешел к коррекции; индекс Мосбиржи после скачка выше 2450 пунктов растерял весь рост, но в фаворитах рынка остаются бумаги Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2439,63 пункта (-0,04%, утренний максимум - 2458,37 пункта, пик с сентября 2022 года), индекс РТС - 1003,8 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 76,56 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,9% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции Сбербанка (+1,7% и +1,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, усилия регуляторов в Европе и США смягчили острую фазу банковского кризиса. Появились надежды, что новых жертв в банковском секторе не будет, а значит, не будет непредсказуемой волатильности на рынках. Нефть выросла, переключившись с банковских проблем на сигналы о мировом балансе.

В Азии во вторник рынки выросли за счет банковских акций, в прочих секторах позитива заметно меньше. Тем не менее, для российских акций важно то, что нефть прекратила дешеветь и вернулась к росту. Отечественный рынок выглядит перекупленным в краткосрочном плане, после скачка выше 2450 пунктов по индексу МосБиржи возросла вероятность более значимой коррекции на 3-5%, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций чувствует себя уверенно, однако после такого мощного роста в начале недели нужна передышка. Поэтому возможна краткосрочная консолидация возле текущих отметок. Волатильность в нефти останется повышенной: с одной стороны, на котировки давит негатив от банковского кризиса на глобальных площадках, с другой - поддержку ценам оказывает требующий больше ресурсов Китай. Американский рынок остается в фазе волатильной консолидации, где "главную скрипку" продолжают играть новости из банковского сектора, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, у российского рынка акций сохраняется нереализованный потенциал роста, хотя на внешних площадках оптимизм остается довольно хрупким. Во вторник интерес для инвесторов представляют выступления глав ЕЦБ, Банка Англии и Бундесбанка.

Закрепление индексов МосБиржи и РТС выше сопротивлений 2430 и 1000 пунктов указывает на высокие шансы развития роста в район 2492 пунктов (максимум сентября 2022 года) и 1029 пунктов (пик текущего года).

Акции Сбербанка продолжают пользоваться спросом, ближайшие важные сопротивления расположены у 215-220 руб. Корпоративные новости по ходу дня ожидаются от "Россетей Ленэнерго", а также "Аэрофлота", отмечает Кожухова.

В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), но просел Nasdaq (-0,5%). Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем, пишет MarketWatch.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о том, что продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс. Цена бумаг First Citizens за день подскочила почти на 54%, также выросли цены акций крупнейших и региональных банков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизируются после роста до 2-недельных пиков. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $78,13 за баррель (+0,01% и +4,2% в понедельник), майская цена WTI - $72,95 за баррель (+0,2% и +5,1% накануне).

Тем не менее, аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок, сообщает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+26,6% и +13,7% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,7%).

Подешевели "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-3,8%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,5%, "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,5 млрд рублей (из них 6,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 878,17 млн рублей на акции "Аэрофлота").