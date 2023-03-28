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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" повысил прогнозную цену акций CR Beer до HKD73,5
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28 марта 2023 года 11:29
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций CR Beer до HKD73,5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций China Resources Beer (CR Beer) до 73,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы увеличиваем прогноз прибыли крупнейшей китайской пивоваренной компании CR Beer на 2023 год на 3,2% (до CNY5,76 млрд) и подтверждаем на 2024 год на уровне CNY7,25 млрд на фоне усиления контроля над расходами. Повышаем целевую цену бумаги эмитента на 11% (до HKD73,5) из-за роста оценок сектора, что соответствует P/E 35x 2023e и 29x 2024e", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CR/BEER-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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