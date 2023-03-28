"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций CR Beer до HKD73,5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций China Resources Beer (CR Beer) до 73,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы увеличиваем прогноз прибыли крупнейшей китайской пивоваренной компании CR Beer на 2023 год на 3,2% (до CNY5,76 млрд) и подтверждаем на 2024 год на уровне CNY7,25 млрд на фоне усиления контроля над расходами. Повышаем целевую цену бумаги эмитента на 11% (до HKD73,5) из-за роста оценок сектора, что соответствует P/E 35x 2023e и 29x 2024e", - указывают эксперты.

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