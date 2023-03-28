Вероятно умеренное снижение котировок ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно умеренное снижение котировок рублевых гособлигаций на торгах во вторник перед недельными аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга, для 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26221 актуальным в текущий момент является диапазон доходности 10,35-10,55% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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