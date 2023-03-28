"Тинькофф Инвестиции" повысили до "покупать" рекомендацию для акций Аэрофлота

"Тинькофф Инвестиции" повысили с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии.

"Компания возобновила ежемесячные операционные отчеты и назначила заседание СД на 28 марта, в т.ч. чтобы рассмотреть вопрос распределения прибыли, - пишут эксперты. - Анонса дивидендов не ждем. Прибыли за 2022 год, скорее всего, не было (пассажиропоток и число международных рейсов, которые более рентабельные, упали). А если прибыль и была, то незначительная. И компания, которая получает государственные субсидии, вряд ли будет ее распределять. Однако операционные результаты февраля выглядят позитивно. Если рост пассажиропотока (+6,3% г/г в феврале) и цен (+17% г/г в экономе) сохранятся, выручка может показать двузначный рост в I квартале 2023 года. А рост занятости кресел и снижение цен на нефть могут поддержать маржу по EBITDA".

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