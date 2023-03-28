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28 марта 2023 года 09:51

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 увеличились, в то время как Nasdaq снизился. Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о том, что продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо повышаются в ходе торгов во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,15%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК прибавил 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9% - до максимума за две недели.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе утренних торгов во вторник демонстрируют смешанную динамику после достижения днем ранее максимальных отметок за последние две недели. Аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок. Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $77,99 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 4,2% - до $78,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла на 0,18% - до $72,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов прибавила 5,1%, достигнув $72,81 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 марта практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,011 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,426 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,01% и составил 109,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (25-27 марта) прибавил 0,06%, поднявшись до 842,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-05" (+0,29%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,21%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-06" (-1,39%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,32%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона бондов на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут определяться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия, которая была установлена в размере 130 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 22 марта.

ООО "Глоракс" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,87% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Балтийский лизинг" 28 марта проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,0-11,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,30-11,73% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 30 марта. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") 28 марта с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей. Техразмещение запланировано на 30 марта. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Ставка купонов будет переменной и рассчитываться как ключевая ставка ЦБ плюс спред. Ориентир по спреду - не более 335 базисных пунктов. Дата окончания 1-го купона - 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости, в результате дюрация составит около 6,3 года.

АО "ЕвроТранс" с 11:00 МСК 28 марта до 16:00 МСК 30 марта планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,48% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате дюрация выпуска составит около 2,85 года. Техразмещение запланировано на 4 апреля. Московская биржа 6 декабря 2022 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ООО "Хайтэк-интеграция" планирует 30 марта начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,86% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизационная выплата равными частями в два последних купонных периода. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Научно-технический центр АО "Заслон" во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона будет определена позднее, купоны полугодовые. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в ноябре 2021 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 43-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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