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28 марта 2023 года 09:00

Brent - $77,8 за баррель

Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы крупнейших стран АТР слабо повышаются на торгах во вторник. Нефть дешевеет во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 увеличились, в то время как Nasdaq снизился.

Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем, пишет MarketWatch.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о том, что продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс.

"В банковском секторе наступило своего рода затишье, - отмечает глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. - Передача частей обанкротившегося банка новому владельцу может дать регулятору больше возможностей для решения проблем, которые все еще могут возникнуть в других местах, особенно в региональных банках США".

Цена бумаг First Citizens за день подскочила почти на 54%.

Акции крупных банков подорожали: Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,9%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 5%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 0,8%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 3,4%.

Котировки бумаг региональных банков также продемонстрировали подъем, включая First Republic Bank - на 11,8%, PacWest Bancorp - на 3,5%, Zions Bancorporation (SPB: ZION) - на 3,8%, M&T Bank (SPB: MTB) - на 2,6%.

"Если бы рыночные условия были такими, как в 2008 году, рынок акций был бы в тяжелом положении. Но сейчас, когда в цены уже заложено много плохих новостей, и возросла уверенность в том, что ФРС не потерпит высокого уровня стресса, фондовый рынок демонстрирует замечательную устойчивость", - полагает глава отдела инвестиционных исследований Nationwide Марк Хакетт.

Стоимость акций интернет-сервиса визуальных закладок Pinterest Inc. (SPB: PINS) выросла на 2,2% - до $28,07. Аналитики UBS улучшили рекомендации до "покупать" с "нейтрального уровня" и подняли прогнозную цену до $35 с $27.

Вслед за нефтяными котировками подорожали бумаги представителей данной отрасли: Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) и ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%.

Между тем подешевели бумаги ряда крупных технологических компаний, включая Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 194,55 пункта (0,6%) и достиг 32432,08 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции International Business Machines (SPB: IBM), подорожавшие на 3,2%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,9%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 6,54 пункта (0,16%) - до 3977,53 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite опустился на 55,12 пункта (0,47%) и завершил сессию на отметке 11768,84 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо повышаются в ходе торгов во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Лидером роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-гиганта Tencent (SPB: 700), которые подорожали на 3,9%.

Кроме того, существенно подорожали бумаги ювелирной сети Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,8%, нефтепроизводителя China Petroleum & Chemical Corp. - на 2,4%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2%.

Цена акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) поднимается на 1,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) на 0,9%, China Telecom (SPB: 728) - на 0,5%.

Бумаги China Minsheng Banking дорожают на 1,1%. Банк сообщил о том, что по итогам 2022 года его чистая прибыль выросла на 2,6% - до 35,27 млрд юаней ($5,12 млрд), хотя чистый процентный доход упал на 14,6% - до 107,46 млрд юаней.

Anhui Conch Cement в прошлом году сократила чистую прибыль более чем вдвое - до 15,66 млрд юаней, выручку - на 21,4%, до 132,02 млрд юаней. Однако производитель цемента прогнозирует улучшение ситуации в 2023 году после открытия экономики КНР и возобновления работ над крупными проектами. Акции компании прибавили в цене 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличилось на 0,1%.

Существенный рост котировок показывают акции представители финансовой сферы, включая Resona Holdings Inc. - на 3,9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 2,6%, Mizuho Financial Group Inc. - на 2,5%, Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 2%.

Кроме того, повышается стоимость бумаг автопроизводителя Toyota Motor (+0,7%), сталелитейной Nippon Steel (+0,2%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha (+1,7%), нефтяной Inpex Corp. (+1,9%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+0,9%),

Между тем акции инвестиционно-технологической SoftBank Group подешевели на 1,8%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,2%, автомобильной Nissan Motor - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК прибавил 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,1%, сталелитейной Posco - на 1,8%.

Цена акций LG Display взлетела более чем на 10% на новости о том, что производитель дисплеев получил кредит от материнской компании LG Electronics на сумму 1 трлн вон ($770 млн).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9% - до максимума за две недели.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,9% и 0,3% соответственно.

Существенно подорожали акции энергетических компаний, включая Woodside Energy Group - на 4,5%, Beach Energy - на 7,4%, Santos - на 3%.

Котировки бумаг банков также продемонстрировали положительную динамику: Macquarie Group - на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, ANZ Bank и National Australia Bank - на 0,9%, Westpac - на 1,3%.2

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после достижения днем ранее максимальных отметок за последние две недели.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 МСК составляют $77,8 за баррель, что на $0,32 (на 0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $3,13 (на 4,2%) - до $78,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снижается на $0,04 (на 0,05%) - до $72,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $3,55 (на 5,1%), достигнув $72,81 за баррель.

"Хрустальный шар, который был затуманен банковским кризисом, теперь показывает возможность получения прибыли на нефтяном рынке", - полагает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. По его словам, "после беспорядочной распродажи в середине марта начало преобладать более холодное мышление, поскольку трейдеры рассматривают падение цен на нефть как хорошую точку для входа на рынок", сообщает MarketWatch.

Однако аналитики продолжают опасаться возможности рецессии в экономике США, что оказывает сдерживающее влияние на рынок, сообщает Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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