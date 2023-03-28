28 марта 2023 года 08:57
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению
Москва. 28 марта. Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в ожидании новых заметных сигналов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,645 руб./$1 (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,88 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 11,114 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в начале торгов в ожидании заметных факторов, способных повлиять на его динамику. Цены на нефть немного снижаются после роста накануне, динамика на мировых рынках капитала разнонаправленная. Небольшую поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров - во вторник компании должны перечислить в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль. Однако этот фактор ослабевает, поскольку основные продажи выручки участники внутреннего валютного рынка совершили накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,79 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,75 за баррель, что на 0,08% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 увеличились, в то время как Nasdaq снизился.
Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем, пишет MarketWatch.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 0,07%, китайский CSI300 теряет 0,16%, растут гонконгский Hang Seng - на 0,56%, южнокорейский Kospi - на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,16%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
28 марта 2023 года 19:32
Москва. 28 марта. Рынок акций РФ во вторник приостановил подъем из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи обновил максимум с сентября на фоне ослабления рубля и подросших бумаг Сбербанка, после чего сдал назад. читать дальше
.
28 марта 2023 года 19:30
Москва. 28 марта. Доллар США перешел к повышению, евро ускорил темпы роста на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине после снижения объемов предложения валюты со стороны компаний-экспортеров, связанного с отсутствием необходимости продолжать аккумулировать рублевую ликвидность под налоговые платежи месяца. читать дальше
.
28 марта 2023 года 19:05
Москва. 28 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились. читать дальше
.
28 марта 2023 года 19:04
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Alibaba с целевой ценой HKD120 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.
"Акции Alibaba сегодня растут на 10% на новости о том, что... читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:47
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций производителя фирменных продуктов питания General Mills Inc. на фоне финансовой отчетности компании за финансовый 3К23, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Мы позитивно оцениваем усилия General Mills по... читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:22
Успешная реорганизация Alibaba может стать позитивным катализатором для всего технологического сектора Китая с точки зрения взаимодействия с регуляторными органами, отмечается в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").
"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям гиганта онлайн-торговли... читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:55
Бумаги ПАО "Полюс" и Polymetal интересны для инвестиций на долгосрочную перспективу, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.
"Покупка акций золотодобывающих компаний интересна тем, что, помимо позитивной курсовой переоценки, они могут принести акционерам дополнительный доход в виде... читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:34
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" нейтрально оценивают перспективы бумаг АФК "Система", сообщается в обзоре.
"К бумагам АФК "Система" мы относимся нейтрально, так как не видим краткосрочных драйверов роста в большинстве крупных активов компании. Из портфеля эмитента мы имеем позитивный взгляд только... читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:02
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск 5-летних облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом до 3 млрд рублей, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".
"Селигдар", один из ведущих российских золотодобытчиков и крупнейший производитель олова, планирует... читать дальше
.
28 марта 2023 года 16:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $114,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
"Пост СЕО Disney в конце 2022 года занял Роберт Айгер, сменивший... читать дальше
.
28 марта 2023 года 16:16
Котировки золота обладают шансами на уход выше $2000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе и обновление исторических максимумов, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.
"Котировки золота к концу марта откатились от пиковых уровней, опустившись в район $1950 за тройскую унцию. Тем не... читать дальше
.
28 марта 2023 года 15:50
Москва. 28 марта. Доллар США слегка дешевеет, евро столь же незначительно повышается на Московской бирже во вторник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на рынке нефти. читать дальше
.
28 марта 2023 года 15:49
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайской угольной компании China Coal Energy Co. на 11% - до 8 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами.
Целевая стоимость... читать дальше
.
28 марта 2023 года 15:25
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $53 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.
"С платформы Uber Eats будет удалено около 5 тысяч виртуальных ресторанов, чтобы уменьшить количество спама. Поскольку часто... читать дальше
.
28 марта 2023 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 10350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 9050 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики отмечают, что у "Полюса" самая... читать дальше
.