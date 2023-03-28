Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 28 марта. Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в ожидании новых заметных сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,645 руб./$1 (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,88 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 11,114 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в начале торгов в ожидании заметных факторов, способных повлиять на его динамику. Цены на нефть немного снижаются после роста накануне, динамика на мировых рынках капитала разнонаправленная. Небольшую поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров - во вторник компании должны перечислить в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль. Однако этот фактор ослабевает, поскольку основные продажи выручки участники внутреннего валютного рынка совершили накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,79 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,75 за баррель, что на 0,08% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 увеличились, в то время как Nasdaq снизился.

Опасения относительно возможного ухудшения ситуации в банковской отрасли несколько улеглись, однако эксперты не исключают вероятности возникновения новых проблем в дальнейшем, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 0,07%, китайский CSI300 теряет 0,16%, растут гонконгский Hang Seng - на 0,56%, южнокорейский Kospi - на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,16%.