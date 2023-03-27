Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи с середины сентября, лидировал Аэрофлот

Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на надеждах, что США и Европе удастся избежать углубления банковского кризиса; индекс Мосбиржи превысил 2440 пунктов, обновив максимум с середины сентября прошлого года. Лидерами роста выступили достигшие пиков с конца апреля 2022 года акции "Аэрофлота" (+10,6%) в ожидании корпоративных новостей.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2440,68 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1001,94 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 76,75 рубля (-0,33 рубля).

Акции "Аэрофлота" выросли до 32,42 рубля при объеме торгов более 3,232 млрд рублей. Во вторник, 28 марта, совет директоров компании обсудит "подход к распределению чистой прибыли/убытков" группы за 2022 год. По итогам рассмотрения аналогичного вопроса в апреле прошлого года совет решил не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение было принято в связи с годовым чистым убытком группы (34,5 млрд руб. по МСФО). Финансовую отчетность за 2022 год "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) не публиковал.

Также подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,1% и +3,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +5,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Общая инвестпрограмма ПАО "РусГидро" до 2027 года составит более 650 млрд руб., сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из приоритетов для "РусГидро" является Дальний Восток, на сегодняшний день компания занимается строительством и модернизацией в регионе шести тепловых электростанций, напомнил Хмарин.

Подешевели в понедельник акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%).

Снизились на фоне дивидендных новостей расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,2%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 г. в 1,7 раза и составила 24,9 млрд руб. против 15,1 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 23,3 млрд руб.

Компания также сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Globaltrans продолжает анализировать варианты решения проблем, связанных с ограничениями корпоративной структуры и листинговыми ограничениями.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ в понедельник обновил полугодовую вершину индекса Мосбиржи. При этом ситуация на внешних биржевых площадках вечером несколько ухудшилась, но рынок акций РФ это проигнорировал, тем более что нефть осталась около дневных максимумов в хорошем "плюсе", добавил он.

Учитывая проявленную российским рынком относительную силу, скорее всего, он продолжит повышаться, если внешний фон серьезно не ухудшится. Ближайшей целью подъема индекса МосБиржи может выступить область 2450-2500 пунктов, полагает Бабин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, в лидерах роста выступили акции представителей нефтегазового и банковского секторов. Ключевую поддержку первому оказали бумаги "Сургутнефтегаза", "Газпрома" и "Татнефти". Явных драйверов для роста акций не наблюдалось, однако инвесторы, возможно, проводят переоценку бумаг в преддверии отчетности "Сургутнефтегаза". Ключевую поддержку финансовому сектору вновь оказали акции Сбера на фоне благоприятных перспектив компании. Скачок акций "Аэрофлота" произошел на фоне объявления компанией о публикации отчетов на ежемесячной основе, отмечает аналитик.

"Мы полагаем, что потенциал для роста отечественного рынка акций сохраняется. Следующий важный уровень для преодоления находится на отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, который может быть протестирован уже в ходе ближайших торговых сессий", - считает Жильников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в Европе позитивный фон сложился благодаря выкупу активов проблемного американского банка SVB Financial, для рынка акций РФ геополитика пока не принесла плохих новостей, а внутренние идеи инвесторов продолжают крутиться вокруг дивидендов.

Расписки Globaltrans стали аутсайдером среди индексных бумаг. Компания продолжает держать паузу в выплате дивидендов из-за технической невозможности перечислить их в холдинговую компанию на Кипре. Чистая прибыль компании по МСФО выросла за 2022 год на 65% (до 24,92 млрд руб.). Поскольку дивидендные выплаты не производятся, то средства могут быть выплачены в будущем из нераспределенной прибыли предыдущих лет. То есть дивидендная идея в бумаге остается, но поступление средств акционерам откладывается на неопределенное время. Поэтому после отчетности можно ожидать некоторой коррекции в бумаге, которая с начала года подорожала в 1,5 раза, отмечает аналитик.

Дивидендные надежды подтолкнули вверх акции "Аэрофлота". Компания еще в пятницу сообщила о росте пассажиропотока на 6,3% за 2022 год и о получении операционной прибыли. "Впрочем, есть сомнения, что закредитованный авиаперевозчик решится на выплаты, даже с учетом контрольного пакета у государства", - полагает Кочетков.

Снижение золота негативно сказалось на акциях золотодобывающих компаний. Негативом для желтого металла стали новости о том, что First Citizens Bank & Trust выкупит активы Silicon Valley Bank. Для многих это стало вестью об ослаблении банковского кризиса, от которого должно было защитить золото, отмечает аналитик.

Акции "РусГидро" выросли на фоне заявлений главы компании Виктора Хмарина, который встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он сообщил, что компания ожидает выручку на уровне 480 млрд руб., EBITDA - более 90 млрд руб., а также более 650 млрд руб. инвестиций до 2027 года, отметил Кочетков.

Нефть выросла на фоне прогнозов роста спроса в Китае и приостановки поставок сырья из северного Ирака. Так, в китайской CNPC полагают, что нефтепереработка в КНР увеличится в текущем году на 7,8% - до 733 млн тонн, или около 14,66 млн б/с. Это приведет к росту импорта нефти на 6,2% - до 540 млн тонн, или до 10,8 млн б/с. Тем временем, Турция приостановила прокачку нефти из северного региона Ирака. Багдад выиграл арбитражный суд, в рамках которого обвинял Турцию в нарушении соглашения, по которому поставки из северного региона должны проходить с уведомлением центральных властей страны. Таким образом, была приостановлена работа нефтепровода до турецкого порта Джейхан мощностью до 450 тыс. б/с, пояснил Кочетков.

В США в пятницу индексы акций к закрытию выросли на 0,3-0,6%, хотя в начале торгов рынок снижался из-за опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,9-1,1%), в США динамика смешанная (индекс S&P 500 растет на 0,2%, Nasdaq просел на 0,4%).

Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении. В минувшем году их прибыль сократилась на 4%.

Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут, продолжая подъем прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,99 за баррель (+2,7% и -1,2% в пятницу), майская цена WTI - $71,42 за баррель (+3,1% и -1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+15,3%), акции "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (+11%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,9%), ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+6,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6,3%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+6,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,1%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,2%), акции ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-2,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,9%), бумаги ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-1,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,4%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-1,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 47,21 млрд рублей (из них 13,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома").