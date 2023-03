Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения ситуации на мировых рынках

Москва. 27 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения настроений на мировых рынках капитала, что выразилось в росте спроса на рисковые активы. Вместе с тем интерес глобальных инвесторов к американским казначейским обязательствам (US Treasuries), традиционно выступающим в качестве защитных активов, снизился благодаря позитивным новостям относительно банковского сектора США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 42 базисных пункта - до 61,48% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 10,05% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 27 базисных пунктов, опустившись до 64,25% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 9,9% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,03% от номинала (его доходность также не изменилась, составив 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 27 базисных пунктов - до 43,95% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 35,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,5 базисного пункта - до 42,69% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 27,69% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 12 базисных пунктов, подешевев до 41,37% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 21,81% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 12 базисных пунктов - до 86,94% от номинала (его доходность выросла на 54 базисных пункта - до 32,37% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала после довольно волатильных торгов на предыдущей неделе в понедельник наблюдается некоторая стабилизация ситуации, что проявляется в активизации спроса на рисковые активы и снижении интереса инвесторов к US Treasuries на фоне позитивных новостей относительно банковского сектора США.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс. В понедельник все семнадцать отделений Silicon Valley Bridge Bank начнут работу в составе First Citizens, сообщила корпорация.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США рассматривают возможность расширения экстренной кредитной линии для банков, чтобы предоставить им больше времени для укрепления балансов.