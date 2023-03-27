"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций JM Smucker

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций J.M. Smucker Co. с целевой ценой $170 за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Smucker недавно отчиталась за финансовый 3К23, результаты оказались выше консенсус-прогнозов. Прибыль на акцию (EPS) составила $2,21, чистые продажи достигли $2,2 млрд, - указывают аналитики. - Smucker наращивает долю рынка на фоне роста домашнего потребления продуктов питания и напитков свыше допандемийных уровней. Для компенсации инфляции и преодоления проблем в цепях поставок компания поднимает цены и повышает производительность. Кроме того, планируется продажа медленно растущего направления кормов для животных".

J.M. Smucker Co. - один из ведущих американских производителей продуктов питания и безалкогольных напитков.

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