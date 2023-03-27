"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций Tencent

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций Tencent Group с "покупать" до "держать", повысив целевую цену с HKD351 до HKD393 на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на позитивную отчетность, мы полагаем, что рост акций с конца октября 2022 года более чем на 80% уже полностью отыграл весь позитив, и акции компании на текущий момент оценены справедливо", - отмечают эксперты.

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