Инвестбанк Синара снизил рейтинг акций AMD до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Прогнозная стоимость на уровне $100 за штуку была при этом сохранена экспертами.

"С момента выхода нашего последнего обзора, в котором мы сделали ставку на рост, котировки акций AMD выросли уже на 58%, тогда как индекс S&P 500 едва прибавил 4%, а акции Intel Corp. подорожали на 14%. Из-за спада на рынке ПК мы незначительно снизили прогнозы по выручке и чистой прибыли AMD в 2023-2025 гг., однако повышение терминального темпа роста на 0,5 п.п. компенсировало данное снижение. По капитализации эмитент ($158 млрд) в настоящий момент на 30% превосходит Intel. На наш взгляд, рынок сейчас справедливо оценивает перспективы AMD: коэффициент P/E на 2023 год, исходя из наших прогнозов, составляет 27,3 (на 2024 год - 22,1)", - указывает Вахрамеев.

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