Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для роста в ближайшее время - ПСБ

Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для роста, следующий важный уровень для преодоления находится на отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, и он может быть протестирован уже в ходе ближайших торговых сессий, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.