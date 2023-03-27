"Финам" сохраняет рейтинг на уровне "лучше рынка" для бумаг Globaltrans

"Финам" сохраняет оптимистичную оценку бумаг Globaltrans и рейтинг на уровне "лучше рынка", учитывая сильные финансовые показатели компании, низкую долговую нагрузку, высокую операционную эффективность, а также позитивные будущие перспективы на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте железнодорожных грузоперевозок, в том числе за счет развития российско-китайских торговых отношений, сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Наталии Пырьевой.

Эксперт также отмечает, что выплаты дивидендов эмитента остаются приостановленными в связи с техническими сложностями с направлением средств холдинговой компании, зарегистрированной на Кипре. "Globaltrans обладает высоким дивидендным потенциалом, и разрешение этой проблемы может стать драйвером роста бумаг компании. Однако на данный момент официальных комментариев со стороны менеджмента о редомициляции не было", - указывает Пырьева.

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