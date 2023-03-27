Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 27 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и перед единым днем уплаты налогов.

Курс доллара США составил 76,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 55,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,27 руб./EUR1, подешевев на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,44 копейки - до 79,11 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,3 копейки - до 11,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в ходе дневных торгов, поддержку его котировкам оказывают растущая нефть и спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед единым днем налоговых платежей. Во вторник, 28 марта, в бюджет должны будут быть перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страхование.

Кроме того, улучшение отношения инвесторов к риску обусловлено снижением опасений относительно разрастания масштабов банковского кризиса в США. Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности.

FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Проблемы американских банков повысили риски наступления рецессии в США, однако пока рано оценивать их последствия для экономики и для денежно-кредитной политики, заявил в выходные глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Пока мы не можем сказать, в какой мере проблемы банков приведут к повсеместному ограничению кредитования. Замедлит ли это экономический рост? Мы очень, очень внимательно за этим следим, - сказал он в интервью CBS. - Пока слишком рано делать прогнозы относительно следующего заседания по ставке".

Цены на нефть усилили подъем днем в понедельник, однако могут завершить квартал в минусе из-за опасений рецессии в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,25% - до $75,93 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,37% - до $70,21 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent стала выше на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее. Первый квартал для нефти может стать худшим с 2020 года, отмечает Bloomberg.

В четверг будет опубликована окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.

"На прошлой неделе котировки рубля к доллару практически не изменились и закрыли неделю на уровне 77,1 руб. Рубль поддерживали восстановление цен на нефть, а также продажи валюты со стороны компаний-экспортеров в преддверии налоговых выплат на текущей неделе. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 74-78 руб. за доллар США", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"На прошлой неделе рубль укреплялся на фоне продаж валюты экспортерами для уплаты налогов. Тем не менее по итогам недели изменение курса было незначительным. Мартовский налоговый период окончательно завершится во вторник, и риски роста курса пары "доллар-рубль" к 77,5 руб./$1 в дальнейшем сохраняются", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, повысилась на 2 б.п. - до 7,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.