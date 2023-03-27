Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 76-78 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 76-78 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "БКС мир инвестиций ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Некоторую поддержку рублю в начале текущей недели может оказать благоприятный налоговый период в конце месяца, но дальнейшая динамика валюты по-прежнему будет в значительной степени зависеть от динамики внешней торговли и геополитических рисков. На данный момент рубль находится под растущим давлением из-за снижения экспортных потоков. Тенденция выглядит устойчивой, поэтому после некоторого укрепления в первые дни недели рубль, вероятно, продолжит снижаться, однако мы не ожидаем, что на этой неделе российская валюта выйдет за пределы 76-78 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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