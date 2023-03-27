"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: $57, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за второй квартал 2023 финансового года во вторник, 28 марта. Ожидается, что выручка составит $3,72 млрд, а прибыль на акцию - $0,67. Считаем, что отчетность эмитента превзойдет прогнозы, учитывая позитивные данные конкурентов", - отмечают аналитики.

"С технической точки цена акции находится в среднесрочном боковом канале и приближается к верхней границе диапазона. При выходе из диапазона появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $70. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $57 риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

Micron Technology - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флэш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

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