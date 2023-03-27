Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы ожидаем некоторое восстановление рынка смартфонов уже в текущем году и на 5,2% за 2023-2024 гг. Мировой рынок давно насыщен, вследствие чего продажи в штуках практически не меняются. В этой связи не видим факторов для значительного улучшения финансовых показателей компании в ближайшее время. Поэтому на данном этапе не находим оснований для пересмотра оценки эмитента", - отмечает эксперт Ирина Фомкина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.