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27 марта 2023 года 15:39
Главные события недели - SberCIB
Индексы PMI в Китае за март и данные потребительской инфляции в еврозоне выйдут на текущей неделе, также "Лента", Segezha Group и Globaltrans опубликуют отчетности за 2022 год, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 28 марта: - Индекс доверия потребителей в США за март от Conference Board. 29 марта: - Безработица, промышленное производство и розничные продажи в России в феврале; - Индекс потребительского климата в Германии на апрель от GfК; - Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в феврале; - Отчетность "Ленты" за 2022 год по МСФО. 30 марта: - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии в марте; - Финансовые результаты OZON за 2022 год. 31 марта: - ИПЦ для еврозоны в марте; - Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в феврале; - Безработица в еврозоне в феврале; - Индексы PMI для Китая в марте; - Индексы цен на импорт и экспорт в Германии в феврале; - Розничные продажи в Германии в феврале; - Отчетность Segezha Group за 2022 год по МСФО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 марта 2023 года 19:49
Москва. 27 марта. Доллар США и евро подсократили темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль умеренно подрос к бивалютной корзине на фоне завершения процесса аккумуляции экспортерами необходимого объема рублевой ликвидности перед единым днем уплаты налогов. читать дальше
.27 марта 2023 года 19:25
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на надеждах, что США и Европе удастся избежать углубления банковского кризиса; индекс Мосбиржи превысил 2440 пунктов, обновив максимум с середины сентября прошлого года. Лидерами роста выступили достигшие пиков с конца апреля 2022 года акции "Аэрофлота" (+10,6%) в ожидании корпоративных новостей. читать дальше
.27 марта 2023 года 19:05
Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения ситуации на мировых рынках
Москва. 27 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения настроений на мировых рынках капитала, что выразилось в росте спроса на рисковые активы. Вместе с тем интерес глобальных инвесторов к американским казначейским обязательствам (US Treasuries), традиционно выступающим в качестве защитных активов, снизился благодаря позитивным новостям относительно банковского сектора США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились. читать дальше
.27 марта 2023 года 18:59
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций J.M. Smucker Co. с целевой ценой $170 за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Smucker недавно отчиталась за финансовый 3К23, результаты... читать дальше
.27 марта 2023 года 18:46
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций Tencent Group с "покупать" до "держать", повысив целевую цену с HKD351 до HKD393 на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на позитивную отчетность, мы полагаем, что рост акций с конца октября 2022... читать дальше
.27 марта 2023 года 18:27
Эксперты BCS Express назвали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, Qiwi, "Мечел", "Полюс" и "Северсталь". "Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности бумаг стала рекомендация наблюдательного совета банка по... читать дальше
.27 марта 2023 года 17:56
"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Прогнозная стоимость на уровне $100 за штуку была при этом сохранена экспертами. "С момента выхода нашего последнего обзора, в... читать дальше
.27 марта 2023 года 17:33
ссийский фондовый рынок сохраняет потенциал для роста, следующий важный уровень для преодоления находится на отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, и он может быть протестирован уже в ходе ближайших торговых сессий, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение... читать дальше
.27 марта 2023 года 17:12
"Финам" сохраняет оптимистичную оценку бумаг Globaltrans и рейтинг на уровне "лучше рынка", учитывая сильные финансовые показатели компании, низкую долговую нагрузку, высокую операционную эффективность, а также позитивные будущие перспективы на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте... читать дальше
.27 марта 2023 года 16:50
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 76-78 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "БКС мир инвестиций ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Некоторую поддержку рублю в начале текущей недели может оказать благоприятный налоговый период в конце месяца, но дальнейшая... читать дальше
.27 марта 2023 года 16:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: $57, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых результатах... читать дальше
.27 марта 2023 года 16:03
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы ожидаем некоторое восстановление рынка смартфонов уже в текущем году и на 5,2% за 2023-2024 гг. Мировой... читать дальше
.27 марта 2023 года 15:30
Москва. 27 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и перед единым днем уплаты налогов. читать дальше
.27 марта 2023 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,54%, стоп-приказ: 602,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Денежные поступления от ипотеки по... читать дальше
.27 марта 2023 года 14:56
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли РЕСО Лизинг БО-П-11, МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В корпоративном... читать дальше
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