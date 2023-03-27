Главные события недели - SberCIB

Индексы PMI в Китае за март и данные потребительской инфляции в еврозоне выйдут на текущей неделе, также "Лента", Segezha Group и Globaltrans опубликуют отчетности за 2022 год, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

28 марта:

- Индекс доверия потребителей в США за март от Conference Board.

29 марта:

- Безработица, промышленное производство и розничные продажи в России в феврале;

- Индекс потребительского климата в Германии на апрель от GfК;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в феврале;

- Отчетность "Ленты" за 2022 год по МСФО.

30 марта:

- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии в марте;

- Финансовые результаты OZON за 2022 год.

31 марта:

- ИПЦ для еврозоны в марте;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в феврале;

- Безработица в еврозоне в феврале;

- Индексы PMI для Китая в марте;

- Индексы цен на импорт и экспорт в Германии в феврале;

- Розничные продажи в Германии в феврале;

- Отчетность Segezha Group за 2022 год по МСФО.

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