"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,54%, стоп-приказ: 602,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Денежные поступления от ипотеки по итогам 2022 года увеличились на треть. Это говорит об устойчивости эмитента к локальному кризису на рынке жилья. Реализации программ ипотеки сыграла значительную поддержку и будет продолжать оказывать влияние в ближайшей перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения сопротивление на уровне 642 рубля пробито, и в моменте цена закрепляется над ним. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 602,6 рубля риск на портфель составит 0,72%", - указывают в "Финаме".

"Группа компаний ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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