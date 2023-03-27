БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли РЕСО Лизинг БО-П-11, МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В корпоративном сегменте продолжает фиксироваться умеренное снижение премии за риск, причем на этот раз такую тенденцию можно было видеть не только по ВДО, но и по широкому рынку. G-спреды во втором и третьем эшелонах могут и дальше снижаться, если конъюнктура на рынке будет оставаться благоприятной. Напротив, новые шоки экономического или политического характера могут откинуть премию за риск обратно к высоким уровням, отражая ухудшение кредитного климата и ситуации с ликвидностью компаний", - отмечают эксперты.

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