Аэрофлот может выйти на безубыточный уровень не раньше 2024 года - "БКС МИ"

"Аэрофлот" может выйти на безубыточный уровень не раньше 2024 года, отмечается в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Аэрофлот" возобновляет раскрытие ежемесячной операционной отчетности. Показатели за февраль 2023 года показывают рост по перевезенным пассажирам (+6,3% г/г) и пассажирообороту (+18,4% г/г), отмечает аналитик Дмитрий Булгаков.

"Относительно допандемийных времен "Аэрофлот" показывает снижение пассажирооборота (-25% по сравнению с февралем 2020 года), но демонстрирует рост относительно февраля 2021 и 2022 годов, - указывает эксперт. - В целом цифры указывают на улучшение показателей. Лидером роста выступают внутренние линии, где пассажирооборот подскочил на 23,2% (до 5 млн пассажиро-километров). Растет занятость кресел, что также хорошо для экономики Аэрофлота. Напомним, компания не раскрывает финансовые результаты с 2021 года. Основная интрига заключается в том, когда "Аэрофлот" выйдет на безубыточный уровень (компания, скорее всего, пока генерирует убытки). Мы допускаем выход "Аэрофлота" на безубыточный уровень не раньше 2024 года".

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