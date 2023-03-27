"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (Sinopec) с целевой ценой 4,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Крупный представитель китайского нефтегаза представил отчётность за 2022 год. Выручка компании выросла на 21,1% г/г, однако EBIT сократилась на 19,9% г/г, а чистая прибыль акционеров - на 8,1% г/г.

На взгляд аналитика "Финама" Сергея Кауфмана, отчетность Sinopec нейтральна для акций компании. "Результаты за 2022 год находились под давлением слишком высоких цен на нефть, коронавирусных ограничений и повышенной инвестиционной программы, - указывает эксперт. - В 2022 году данные негативные факторы сойдут на нет, что поддержит бизнес нефтяника. При этом акции Sinopec демонстрировали почти непрерывный рост с ноября прошлого года, на фоне чего мы считаем, что позитив от нормализации цен на нефть и открытия экономики Китая уже учтён в текущей стоимости акций компании".

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