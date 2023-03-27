Диапазон 75-80 руб./$1 по-прежнему остается актуальным в ближайшие недели - "Открытие Инвестиции"

Диапазон 75-80 руб./$1 по-прежнему остается актуальным в ближайшие недели, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Если цены на нефть уверенно стабилизируются выше $75/барр., рубль сохраняет в рамках текущей недели потенциал снижения в диапазон 75-76 руб./$1, - прогнозирует эксперт. - Если же на внешних рынках возобновятся риск-оф настроения, которые стимулируют возобновление нисходящей динамики в ценах на нефть, рубль вновь попытается закрепиться выше 78 руб./$1. Так или иначе, мы по-прежнему считаем торговый диапазон 75-80 руб./$1 актуальным в ближайшие недели. Вероятность тестирования как верхней, так и нижней границы этого диапазона остается высокой. Это предполагает, что волатильность на текущей неделе будет оставаться на повышенном уровне. Пока наше видение краткосрочных перспектив подразумевает, что котировки сначала могут протестировать область 75-76 руб./$1, а затем предпринять попытку сформировать локальный пик в диапазоне 78-80 руб./$1".

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