Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит рассмотреть идею на покупку расписок Cian на текущей неделе перед публикацией в четверг, 30 марта, финансовой отчетности эмитента за IV квартал 2022 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Горизонт идеи составляет одну неделю", - указывают эксперты в комментарии.

В четверг Cian опубликует финансовые результаты за IV кв. 2022 года. "Ожидаем сохранения высоких темпов роста выручки на фоне повышения тарифов, роста числа объявлений в крупных городах и увеличения времени их экспозиции. По нашим оценкам, умеренные расходы на рекламу и персонал могли способствовать кратному увеличению скорр. EBITDA г/г, в результате чего рентабельность по скорр. EBITDA превысила 20% по сравнению с 6,5% в IV кв. 2021 года", - отмечают аналитики.

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