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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
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27 марта 2023 года 13:30

Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит рассмотреть идею на покупку расписок Cian на текущей неделе перед публикацией в четверг, 30 марта, финансовой отчетности эмитента за IV квартал 2022 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Горизонт идеи составляет одну неделю", - указывают эксперты в комментарии.

В четверг Cian опубликует финансовые результаты за IV кв. 2022 года. "Ожидаем сохранения высоких темпов роста выручки на фоне повышения тарифов, роста числа объявлений в крупных городах и увеличения времени их экспозиции. По нашим оценкам, умеренные расходы на рекламу и персонал могли способствовать кратному увеличению скорр. EBITDA г/г, в результате чего рентабельность по скорр. EBITDA превысила 20% по сравнению с 6,5% в IV кв. 2021 года", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-CIAN-GDR-ИНВЕСТИДЕЯ


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