Справедливая YTM новых бондов "ВИС финанс" находится ближе к 13% годовых - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска облигаций ООО "ВИС финанс" серии БО-П03 находится ближе к 13% годовых, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"ВИС финанс", который специализируется на строительстве объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, 30 марта планирует открыть книгу заявок по облигациям серии БО-П03 на сумму до 3 млрд руб., напоминает аналитик банка. Срок обращения выпуска - 3 года. Купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Ориентир по доходности - КБД на сроке 3 года + не выше 475 б. п.

"На конец прошлой пятницы ориентир соответствовал доходности 13,6% годовых, - констатирует Афонин. - В начале месяца самые длинные бумаги компании серии БО-П02 с погашением в марте 2024 года выросли в цене и с тех пор торговались с доходностью 11,5-11,8% годовых, что соответствовало премии к ОФЗ в 360-420 б. п. В то же время доходности бумаг компаний с аналогичным кредитным рейтингом не превышают 12,5-13% годовых при сопоставимой с новым выпуском дюрации. Таким образом, можно предположить, что в ориентир заложена премия более 50 б. п., а справедливый уровень доходности находится ближе к 13% годовых".

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