Бумаги Globaltrans будут интересны на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Бумаги (GDR) Globaltrans будут интересны на текущей неделе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Globaltrans 27 марта планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год, напоминает эксперт. Итоги I полугодия были очень сильными на фоне рекордных ставок аренды полувагонов.

По мнению Шульгина, во II полугодии повторить результаты первой половины года, очевидно, не получится, поскольку ставки аренды полувагонов снижались в III квартале 2022 года, а возобновление тенденции роста наметилось здесь только в конце года.

"Бизнес Globaltrans имеет повышенную чувствительность к динамике ставок аренды на полувагоны, поскольку данный сегмент представляет 2/3 вагонного парка группы. Впрочем, итоги второй половины прошлого года должны оказаться выше, чем итоги II полугодия 2021 года как в отношении выручки, так и в отношении EBITDA и чистой прибыли. У нас есть актуальная идея в бумагах компании. Целевая цена - 480 руб. Долгосрочный инвестиционный тезис связан в том числе и с высоким дивидендным потенциалом. Впрочем, пока дивидендные выплаты невозможны в связи с кипрской пропиской головной структуры, тогда как денежные средства накапливаются на балансе. Однако успешное решение проблемы ограничений на движение капитала может стать мощным драйвером роста бумаг компании", - пишет аналитик инвесткомпании.

Расписки демонстрируют 4-недельную серию роста, дорожают 3 месяца подряд, добавляет эксперт. На минувшей неделе котировки поднимались до максимума с 18 мая 2022 года. По осциллятору RSI на текущих уровнях бумага выглядит перекупленной, констатирует Шульгин.

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