"БКС МИ" подтверждает рекомендацию покупать для акций Shanghai Petrochemical

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию покупать для акций китайской нефтехимической компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co. с прогнозной стоимостью на уровне 1,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Целевая цена соответствует P/E 15x 2023e и 11x 2024e, отмечают эксперты.

"Выручка за 2022 год упала на 8% г/г, до 82,4 млрд китайских юаней. Все основные бизнес-сегменты эмитента отчитались о снижении прибыли г/г на фоне менее существенного роста цен по сравнению с расходами, слабого рыночного спроса и закрытия ряда производственных мощностей. Мы считаем, что компания хорошо справилась с последствиями взрыва на заводе по производству этиленгликоля 18 июня. Производственная деятельность нормализовалась в IV квартале 2022 года, коэффициент загрузки мощностей находится на высоком уровне. Ожидаем улучшение динамики прибыли в 2023 году, но давление может сохраниться, - отмечают аналитики. - Китай резко повысил первую партию квот на экспорт нефтепродуктов в 2023 году (на 46% г/г, до 18,99 млн тонн). В 2023 году вероятно увеличение квот компании со стороны Sinopec г/г. Отметим также, что цены на нефть на международных рынках в марте упали м/м. Что касается сегмента нефтехимии, то в средне- и долгосрочной перспективах вероятен рост после того, как сегмент достиг исторического минимума в IV квартале 2022 года".

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