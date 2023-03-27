Вероятно боковое движение рубля в диапазоне 74-77 руб./$1 на горизонте ближайших недель - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно боковое движение рубля в диапазоне 74-77 руб./$1 на горизонте ближайших недель, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Падение цен на сырье остановилось, но рубль не спешит укрепляться проторговываясь на локальных максимумах возле 77 руб./$1. Если цены на нефть удержатся выше $70/барр., то ждем стабилизацию курса в границах 74-77 руб./$1. Если нефть начнет проваливаться под $70/барр., то движение в сторону 80 руб./$1 возобновится. На ближайшие недели больше склоняемся к боковику в границах 74-77 руб./$1", - отмечается в обзоре инвесткомпании.

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