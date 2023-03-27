Рынок акций РФ утром превысил 2400п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами "Аэрофлота"

Москва. 27 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми площадками на надеждах купирования банковского кризиса в США и Европе; индекс Мосбиржи превысил рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", обновившими максимум с апреля 2022 года на ожиданиях новостей.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2416,89 пункта (+1,1%), индекс РТС - 994,18 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 76,58 рубля (-0,5 рубля).

Акции "Аэрофлота" выросли до 31,86 рубля (+8,7%). Во вторник, 28 марта, совет директоров компании обсудит "подход к распределению чистой прибыли/убытков" группы за 2022 год. По итогам рассмотрения аналогичного вопроса в апреле прошлого года совет решил не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение было принято в связи с годовым чистым убытком группы (34,5 млрд руб. по МСФО). Финансовую отчетность за 2022 год "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) не публиковал.

Также подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Снизились на фоне дивидендных новостей расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,6%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 г. в 1,7 раза и составила 24,9 млрд руб. против 15,1 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 23,3 млрд руб.

Компания также сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Globaltrans продолжает анализировать варианты решения проблем, связанных с ограничениями корпоративной структуры и листинговыми ограничениями.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник ожидается умеренный рост рынка акций РФ, поскольку цены на долговом рынке растут, что дает повод фиксировать часть позиций при снижающейся доходности и переводить эти средства в акции.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что в краткосрочном периоде российский рынок останется в боковой консолидации - при отсутствии серьезных негативных геополитических событий продавцы вряд ли появятся. Акции Сбербанка уже торгуются с высоким дивидендом, и инвесторы будут их ждать. В то же время, по мнению экспертов "БКС МИ", может подрастать нефтяной сектор на восстановлении нефтяных котировок. Нефть очень чутко реагирует на проблемы банков США и Европы, поэтому, если риски в глобальном банковском секторе снизятся, то можно ждать восстановления цен на нефть Brent ближе к $80 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций утром растет на фоне улучшения настроений на мировых площадках. Позитивным фактором для настроений является отсутствие новых санкций ЕС по итогам очередного саммита. На корпоративном фронте Globaltrans отчитался о росте чистой прибыли по МСФО, но ожидаемо не планирует выплачивать дивиденды из-за технических ограничений. По ходу недели с финальными дивидендами за 2022 год можно будет купить акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR), полагает Кожухова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в понедельник как противоречивый. Прибыль китайских предприятий заметно упала в первые два месяца года, но власти КНР продолжают делать стимулирующие заявления. Власти США обещают поддержку банковской системе, но инвестиционные банки допускают углубление кризиса. Поэтому говорить о завершении банковских проблем, по его мнению, было бы преждевременно.

"Легкое затишье в начале недели может весьма быстро смениться очередным потоком негатива. Впрочем, российскому рынку предстоит переварить немного иные события, а именно заявления о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Нефть в начале недели немного дорожает, что будет оказывать стабилизирующую роль для акций и рубля", - считает Кочетков.

В США в пятницу индексы акций к закрытию выросли на 0,3-0,6%, хотя в начале торгов рынок снижался из-за опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США в марте увеличился до 53,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали незначительное снижение - до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об улучшении деловой активности в секторе.

PMI в производственной отрасли вырос до 49,3 пункта (самое высокое значение за пять месяцев) с 47,3 пункта в феврале, сводный индекс поднялся до 53,3 пункта (максимум с мая прошлого года) с 50,1 пункта.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,6-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,3%).

Инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за развитием ситуации в мировой банковской сфере.

Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении. В минувшем году их прибыль сократилась на 4%.

Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут, продолжая подъем прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,51 за баррель (+0,7% и -1,2% в пятницу), майская цена WTI - $69,73 за баррель (+0,7% и -1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+12,2%), акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+8,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 10,73 млрд рублей (из них 2,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,54 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,39 млрд рублей на акции "Аэрофлота").