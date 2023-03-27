Цена акций Tesla может вырасти до $210 на горизонте года - Freedom Finance Global

Цена акций Tesla может вырасти до $210 за штуку на горизонте года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Учитывая последние данные о продажах, долгосрочные ориентиры роста поставок автомобилей Tesla на уровне 50% г/г (косвенно компания подтвердила данный долгосрочный ориентир на очередном Дне инвестора) и сохранение маржинальности автомобильного сегмента выше 20%, мы считаем, что котировки бумаг эмитента на горизонте следующих двенадцати месяцев могут подняться к $210. Учитывая при этом существующие риски и возможности, в краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения высокой волатильности акций компании по мере приближения к дате выхода отчетности за первый квартал текущего года (будут опубликованы ближе к концу апреля)", - пишет эксперт в обзоре.

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