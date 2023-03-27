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27 марта 2023 года 11:26
Котировки нефти сохраняют потенциал постепенного роста до $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти сохраняют потенциал постепенного роста до $80 за баррель Brent при отсутствии дальнейшего усиления рисков стабильности финансового сектора, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены на прошлой неделе выросли в рамках коррекции. Итоги заседания ФРС умеренно снизили риски рецессии и, соответственно, более слабого спроса на нефть, оказав поддержку котировкам. Сегодня фьючерсы Brent выросли к $75,8/барр. В целом у фьючерсов Brent остается потенциал к постепенному росту к $80/барр. при отсутствии дальнейшего усиления рисков стабильности финансового сектора", - пишут аналитики банка. Что качается рубля, то на прошлой неделе он укреплялся на фоне продаж валюты экспортерами для уплаты налогов, напоминают эксперты. Тем не менее по итогам недели изменение курса было незначительным. В понедельник курс USD/RUB снизился к 76,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Мартовский налоговый период окончательно завершится во вторник, и риски роста курса USD/RUB к 77,5 руб./$1, на взгляд стратегов банка, в дальнейшем сохраняются. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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