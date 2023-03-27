Акции ЛУКОЙЛа по-прежнему интересны для покупки - "Русс-Инвест"

Акции "ЛУКОЙЛа" по-прежнему остаются интересными для покупки, учитывая перспективу выплаты дивидендов, считает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Анализируя динамику акций "ЛУКОЙЛа" в прошлом году, мы рассматривали два возможных варианта развития событий: либо колебания в рамках широкого торгового канала 3575-4775 руб. за акцию, либо (на объявлении о промежуточных дивидендах за 2022 год) рост на 10-15% от цены, существовавшей на тот момент. Мы надеялись на рост, но он не состоялся, и бумага осталась в боковом коридоре (в текущий момент это 3570-4775 пунктов). Тем не менее данные акции по-прежнему остаются, с нашей точки зрения, интересными для покупки, учитывая перспективу выплаты дивидендов, - пишет эксперт в обзоре. - В соответствии с дивидендной политикой общая сумма дивидендов по размещенным акциям компании (за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "ЛУКОЙЛ") составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока, а сами дивиденды выплачиваются дважды в год (компания уже заплатила акционерам 256 руб. по результатам 9 месяцев 2022 года). К сожалению, опубликованная промежуточная отчетность пока не позволяет уверенно спрогнозировать размер дивидендов. Предполагаем, что, по всей вероятности, эмитент объявит о выплате дивидендов, а дивидендная доходность (к текущей цене без учета выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год) окажется в диапазоне 8-12% (14-18% с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев прошлого года), но хотим предупредить, что мы вполне можем ошибаться в своих расчетах, а компании иногда могут не только радовать, но и преподносить неприятные сюрпризы. Если наш прогноз по дивидендам окажется верным, то цена акции вполне может выйти в диапазон 4500-4700 руб."

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