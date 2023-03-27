Новый выпуск акций улучшит состояние капитала ВТБ - "БКС МИ"

Новый выпуск акций улучшит состояние капитала ВТБ, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

ВТБ опубликовал материалы к внеочередному собранию акционеров 25 апреля, на повестке стоит вопрос о допэмиссии акций. Объем размещения составит 9,3 трлн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Это второе размещение с планируемым привлечением 120 млрд руб. после допэмиссии на 150 млрд руб. в 1К23 по закрытой подписке в пользу РФ через Росимущество и Минфин. Допэмиссия позволит улучшить позиции капитала, учитывая потребности в дополнительном капитале, о которых стало известно прессе ранее. В отсутствие финансовых результатов с 2021 года по МСФО пока сложно оценить потенциальные последствия для уровней достаточности капитала. На 31 декабря собственный капитал группы ВТБ составлял 2,2 трлн руб.", - отмечает эксперт "БКС МИ" Елена Царева.

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