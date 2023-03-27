Значительные изменения доходностей ОФЗ в понедельник маловероятны - SberCIB

Значительные изменения доходностей рублевых гособлигаций на торгах в понедельник маловероятны, а во вторник доходности могут вырасти, как это обычно происходит перед аукционами Минфина РФ, отмечает аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль ослаб в пятницу, так как резко укрепился доллар и снизились цены на нефть. Рост опасений на рынках был связан с падением котировок европейских банков, но к утру понедельника ситуация на глобальных рынках успокоилась. Во вторник экспортерам предстоит уплата налогов в размере 1,1 трлн руб. В этих условиях рубль вернется к 76,5 руб./$1 и может протестировать отметку 76 руб./$1", - сообщается в комментарии экспертов инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent могут подняться в понедельник до $76 за баррель, считают аналитики SberCIB. Рынок нефти ждет новых мер по стабилизации банковского сектора, но так как сроки их принятия неизвестны, это, вероятно, приведет к росту волатильности на рынке, указывают они.

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