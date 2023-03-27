Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 76-77,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-77,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 81,5-83 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Текущее снижение нефтяных цен, а также общая повышенная волатильность на мировом рынке "черного золота" играют против курса российской валюты и в перспективе могут ослабить ее. При этом в качестве позитивных новостей для российского рубля выступают итоги минувшего года по поставкам нефти в Китай, которые составили практически треть от всего ее экспорта. А также -обсуждение ожидаемых перспектив роста этих объемов в будущем. В качестве поддержки рубля на текущий момент продолжает выступать и традиционный налоговый период в конце месяца", - отмечает эксперт.

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