"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Полюса с прогнозной ценой 12034 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью 12034 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 26,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Акции российских золотодобытчиков оказались в прошлом году под сильным давлением и имеют хороший потенциал восстановительного роста. Эти бумаги привлекательны на фоне увеличения спроса на золото в периоды высокой турбулентности на финансовых рынках. Мы возобновляем анализ акций ПАО "Полюс" с рейтингом "покупать". Несмотря на рост затрат, эмитент остается одним из самых эффективных производителей золота с подтвержденной возможностью увеличения объемов добычи. Драйвером для компании будет планируемый в 2023 году рост добычи до 2,8-2,9 млн унций, восстановление продаж и возобновление выплаты дивидендов", - указывает эксперт Алексей Калачев.

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

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