Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,6%, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы. Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США в марте увеличился до 53,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали незначительное снижение - до 50,5 пункта. PMI в производственной отрасли вырос до 49,3 пункта (самое высокое значение за пять месяцев) с 47,3 пункта в феврале, сводный индекс поднялся до 53,3 пункта (максимум с мая прошлого года) с 50,1 пункта.

Котировки акций крупнейшего германского банка Deutsche Bank в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) снизились на 3,1% на новости, что стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) крупнейшего банка Германии взлетела до максимума с 2019 года, когда они начали торговаться. Бумаги швейцарского UBS, который согласился купить проблемного конкурента Credit Suisse, подешевели на NYSE на 0,9%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе утренних торгов понедельника. Инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за развитием ситуации в мировой банковской сфере. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,85%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,2%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,38%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют умеренный рост утром в понедельник после активного подъема по итогам прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск составила $75,65 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 1,2%, до $74,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,92 за баррель, что на 0,95% выше итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт снизился в цене на 1%, до $69,26 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 марта снизилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,313 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,03% и составил 109,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,003%, опустившись до 841,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (+0,48%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,13%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,64%), "Роснефть БО-05" (-0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Техразмещение запланировано на 29 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона бессрочных "зеленых" облигаций серии 001Б-03 на уровне 11,36% годовых. Размещение выпуска объемом 100 млрд рублей прошло в сентябре 2020 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка текущего купона - 11,15% годовых. По займу предусмотрен колл-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения бумаг (первый в сентябре 2025 года).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 апреля.

Экспобанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 8,5% годовых. Банк разместил 3-летний выпуск на 3 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 8% годовых до оферты с исполнением 5 апреля 2023 года.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 12-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ПАО "ПИК-специализированный застройщик" (MOEX: PIKK) установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых. ПИК СЗ разместил 10-летний выпуск бондов объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер ставки каждого купона со 2-го по 20-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 51-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

АО "Почта России" выкупило по оферте 536 тыс. 255 облигаций серии БО-001Р-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 10,7% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск БО-001Р-08 в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых.

Девелопер "Джи-групп" выкупил по оферте 389 тыс. 799 облигаций серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 900 рублей). Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 820,136 тыс. облигаций, таким образом, компания выкупила около 13,8% займа. Компания выставила по выпуску четыре добровольных оферты общим объемом до 2 млн 175 тыс. штук - на 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. "Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12-го купонов. Кроме того, компания досрочно погасила часть выпуска на 162 млн рублей в связи с нарушением ковенанты об аудите отчетности одной из фирм "большой четверки". В результате на текущий момент объем выпуска составляет 2,5 млрд рублей.

АО "Донской ломбард" (Ростов-на-Дону) выставило на 14 апреля оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к выкупу - с 5 по 11 апреля. Количество приобретаемых бумаг - до 150 тыс. штук. Цена приобретения - 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рубля). Компания разместила 3-летний выпуск на 150 млн рублей в сентябре 2020 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация, она будет проходить ежемесячно, начиная с 25-й купонной выплаты. В эти даты эмитент погасит по 8,33% от номинала. С учетом амортизации текущий объем выпуска в обращении - 87,5 млн рублей. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.