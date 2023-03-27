.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
Что нового ожидает россиян с апреля
В апреле россиян ждет не слишком много законодательных изменений. Самые важные из них касаются индексации социальных пенсий, получения займов в микрофинансовых организациях, а также изменения норм беспошлинных покупок в зарубежных...
 
Работодатели ищут работников
В первом квартале 2023 года рынок труда демонстрировал высокий спрос на рабочую силу, свидетельствуют оценки кадровых агентств, пишет "Коммерсант". По данным опроса сервиса "Работа.ру", 61% респондентов в первом квартале сохранили или расширили...
 
Банки хотят обязать блокировать интернет-подписки
В России просят обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента, пишут "Известия". Газета ссылается на обращение "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), направленное в Центробанк. В нем говорится: в России растут...
 
27 марта 2023 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,6%, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы. Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США в марте увеличился до 53,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали незначительное снижение - до 50,5 пункта. PMI в производственной отрасли вырос до 49,3 пункта (самое высокое значение за пять месяцев) с 47,3 пункта в феврале, сводный индекс поднялся до 53,3 пункта (максимум с мая прошлого года) с 50,1 пункта.

Котировки акций крупнейшего германского банка Deutsche Bank в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) снизились на 3,1% на новости, что стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) крупнейшего банка Германии взлетела до максимума с 2019 года, когда они начали торговаться. Бумаги швейцарского UBS, который согласился купить проблемного конкурента Credit Suisse, подешевели на NYSE на 0,9%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе утренних торгов понедельника. Инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за развитием ситуации в мировой банковской сфере. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,85%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,2%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,38%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют умеренный рост утром в понедельник после активного подъема по итогам прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск составила $75,65 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 1,2%, до $74,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,92 за баррель, что на 0,95% выше итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт снизился в цене на 1%, до $69,26 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 марта снизилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,313 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,03% и составил 109,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,003%, опустившись до 841,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (+0,48%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,13%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,64%), "Роснефть БО-05" (-0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Техразмещение запланировано на 29 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона бессрочных "зеленых" облигаций серии 001Б-03 на уровне 11,36% годовых. Размещение выпуска объемом 100 млрд рублей прошло в сентябре 2020 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка текущего купона - 11,15% годовых. По займу предусмотрен колл-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения бумаг (первый в сентябре 2025 года).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 апреля.

Экспобанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 8,5% годовых. Банк разместил 3-летний выпуск на 3 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 8% годовых до оферты с исполнением 5 апреля 2023 года.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 12-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ПАО "ПИК-специализированный застройщик" (MOEX: PIKK) установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых. ПИК СЗ разместил 10-летний выпуск бондов объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер ставки каждого купона со 2-го по 20-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 51-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

АО "Почта России" выкупило по оферте 536 тыс. 255 облигаций серии БО-001Р-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 10,7% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск БО-001Р-08 в сентябре 2019 года по ставке 7,35% годовых.

Девелопер "Джи-групп" выкупил по оферте 389 тыс. 799 облигаций серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 900 рублей). Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 820,136 тыс. облигаций, таким образом, компания выкупила около 13,8% займа. Компания выставила по выпуску четыре добровольных оферты общим объемом до 2 млн 175 тыс. штук - на 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. "Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12-го купонов. Кроме того, компания досрочно погасила часть выпуска на 162 млн рублей в связи с нарушением ковенанты об аудите отчетности одной из фирм "большой четверки". В результате на текущий момент объем выпуска составляет 2,5 млрд рублей.

АО "Донской ломбард" (Ростов-на-Дону) выставило на 14 апреля оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к выкупу - с 5 по 11 апреля. Количество приобретаемых бумаг - до 150 тыс. штук. Цена приобретения - 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рубля). Компания разместила 3-летний выпуск на 150 млн рублей в сентябре 2020 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация, она будет проходить ежемесячно, начиная с 25-й купонной выплаты. В эти даты эмитент погасит по 8,33% от номинала. С учетом амортизации текущий объем выпуска в обращении - 87,5 млн рублей. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 марта 2023 года 19:49
Рубль под конец торгов сократил темпы роста к доллару и евро перед единым днем налоговых выплат
Москва. 27 марта. Доллар США и евро подсократили темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль умеренно подрос к бивалютной корзине на фоне завершения процесса аккумуляции экспортерами необходимого объема рублевой ликвидности перед единым днем уплаты налогов.    читать дальше
.
27 марта 2023 года 19:25
Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи с середины сентября, лидировал Аэрофлот
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на надеждах, что США и Европе удастся избежать углубления банковского кризиса; индекс Мосбиржи превысил 2440 пунктов, обновив максимум с середины сентября прошлого года. Лидерами роста выступили достигшие пиков с конца апреля 2022 года акции "Аэрофлота" (+10,6%) в ожидании корпоративных новостей.    читать дальше
.
27 марта 2023 года 19:05
Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения ситуации на мировых рынках
Москва. 27 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения настроений на мировых рынках капитала, что выразилось в росте спроса на рисковые активы. Вместе с тем интерес глобальных инвесторов к американским казначейским обязательствам (US Treasuries), традиционно выступающим в качестве защитных активов, снизился благодаря позитивным новостям относительно банковского сектора США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.    читать дальше
.
27 марта 2023 года 18:59
"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций JM Smucker
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций J.M. Smucker Co. с целевой ценой $170 за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Smucker недавно отчиталась за финансовый 3К23, результаты...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 18:46
"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций Tencent
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций Tencent Group с "покупать" до "держать", повысив целевую цену с HKD351 до HKD393 на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на позитивную отчетность, мы полагаем, что рост акций с конца октября 2022...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 18:27
БКС Экспресс обновил топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express назвали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, Qiwi, "Мечел", "Полюс" и "Северсталь". "Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности бумаг стала рекомендация наблюдательного совета банка по...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 17:56
Инвестбанк Синара снизил рейтинг акций AMD до "держать"
"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Прогнозная стоимость на уровне $100 за штуку была при этом сохранена экспертами. "С момента выхода нашего последнего обзора, в...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 17:33
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для роста в ближайшее время - ПСБ
ссийский фондовый рынок сохраняет потенциал для роста, следующий важный уровень для преодоления находится на отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, и он может быть протестирован уже в ходе ближайших торговых сессий, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 17:12
"Финам" сохраняет рейтинг на уровне "лучше рынка" для бумаг Globaltrans
"Финам" сохраняет оптимистичную оценку бумаг Globaltrans и рейтинг на уровне "лучше рынка", учитывая сильные финансовые показатели компании, низкую долговую нагрузку, высокую операционную эффективность, а также позитивные будущие перспективы на фоне улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 16:50
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 76-78 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 76-78 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "БКС мир инвестиций ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Некоторую поддержку рублю в начале текущей недели может оказать благоприятный налоговый период в конце месяца, но дальнейшая...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 16:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $70
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: $57, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых результатах...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 16:03
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы ожидаем некоторое восстановление рынка смартфонов уже в текущем году и на 5,2% за 2023-2024 гг. Мировой...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 15:39
Главные события недели - SberCIB
дексы PMI в Китае за март и данные потребительской инфляции в еврозоне выйдут на текущей неделе, также "Лента", Segezha Group и Globaltrans опубликуют отчетности за 2022 год, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 28 марта: - Индекс доверия потребителей в США за март от Conference...    читать дальше
.
27 марта 2023 года 15:30
Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти
Москва. 27 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и перед единым днем уплаты налогов.    читать дальше
.
27 марта 2023 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 750 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,54%, стоп-приказ: 602,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Денежные поступления от ипотеки по...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.